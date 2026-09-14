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Новые спутники Boeing вывела в космос ракета Falcon 9, которая совершила свой 29-й полёт

Новые спутники Boeing вывела в космос ракета Falcon 9, которая совершила свой 29-й полёт

Ракета вывела миссию O3b mPOWER на среднюю околоземную орбиту, а её первая ступень после разделения успешно вернулась на морскую платформу в Атлантике SpaceX запустила миссию SES O3b mPOWER на среднюю околоземную орбиту.

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