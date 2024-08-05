Евгений Воронов о завершении карьеры: «Я об этом не думаю, но это уже близко – факт»

По словам 38-летнего защитника, он пока не думает о завершении карьеры. – Не буду скрывать, у меня сын пошел в первый класс, и, наверное, за всю свою карьеру я столько уже наездился, что, когда появилась МБА, как бы все карты сошлись воедино.