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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Врачи назвали неочевидные симптомы рака груди

Если текстура кожи на груди изменилась, это может быть симптомом рака груди Специалисты предупреждают, что любые изменения в текстуре кожи на груди, изменения ее формы, отек вокруг ключицы или под мышкой — тревожные симптомы рака груди.

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