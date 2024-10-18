Врачи назвали неочевидные симптомы рака груди

Если текстура кожи на груди изменилась, это может быть симптомом рака груди Специалисты предупреждают, что любые изменения в текстуре кожи на груди, изменения ее формы, отек вокруг ключицы или под мышкой — тревожные симптомы рака груди.
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