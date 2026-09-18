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Наш район Южнопортовый

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Во 2-м Южнопортовом проезде построят большое производственное здание

Стало известно, как будет выглядеть производственное здание во 2‑м Южнопортовом проезде (участок 26А/17) на территории бывшей промзоны «Южный порт».

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