В Туркмении может начать работу российская археологическая миссия

Предложение о создании в Туркмении постоянно действующей российской археологической миссии, озвучила главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, руководитель Маргианской археологической экспедиции на юго-востоке Туркменистана Надежда Дубова, 21 октября сообщает ТАСС Наука.
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