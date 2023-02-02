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Издание Politico сообщило, что в Киеве пришли в ярость из-за слов Милли о неспособности ВСУ вытеснить армию России

Издание Politico сообщило, что в Киеве пришли в ярость из-за слов Милли о неспособности ВСУ вытеснить армию России

Издание Politico сообщило, что администрацию главы Украины Владимира Зеленского привели в ярость слова главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о неспособности ВСУ вытеснить армию РФ.

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