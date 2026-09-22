В ЛНР утвердили программу водоснабжению на 2026–2030 годы. Перебои с водой между тем продолжаются

На днях правительство ЛНР утвердило программу «Обеспечение надежного водоснабжения и снижение потерь коммунальных ресурсов в ЛНР на 2026–2030 годы» – речь идет о постановлении Правительства ЛНР №205/26 от 15 сентября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Нидерланды хотят ...
- Форум говорит: «Г...
- Орбан заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым