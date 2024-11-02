Ашимихин: ФНС может аннулировать продажу недвижимости «королевы марафонов»

ФНС может аннулировать сделки с недвижимостью «королевы марафонов» Елены Блиновской, если она будет признана банкротом, проинформировал РИА Недвижимость член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин.
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