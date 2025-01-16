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В 2040 году пять планет и Луна образуют редкий небесный парад

В 2040 году пять планет и Луна образуют редкий небесный парад

Астроном Московского планетария Людмила Кошман сообщила о редком небесном явлении: 8 сентября 2040 года пять планет и Луна соберутся в парад на закатном небе.

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