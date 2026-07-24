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Царьград

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Мособлсуд приговорил Артема Миссюру к пожизненному заключению

Мособлсуд приговорил Артема Миссюру к пожизненному заключению

Московский областной суд приговорил 26-летнего Артема Миссюру из Балашихи к пожизненному лишению свободы за серию отравлений своих родственников с января по июнь 2024 года.

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