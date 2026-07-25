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Газета.ру

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В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал "Общественное". По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

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