В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал "Общественное". По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.
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