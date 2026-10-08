Сан-Франциско — родина ИИ — запретил новые дата-центры. У города нет даже их полного списка

Наблюдательный совет единогласно ввёл мораторий на 45 дней с возможностью продления до 22 месяцев Наблюдательный совет Сан-Франциско единогласно проголосовал за 45-дневный мораторий на строительство новых дата-центров в городе, где размещаются OpenAI и Anthropic.