Сан-Франциско — родина ИИ — запретил новые дата-центры. У города нет даже их полного списка

Наблюдательный совет единогласно ввёл мораторий на 45 дней с возможностью продления до 22 месяцев Наблюдательный совет Сан-Франциско единогласно проголосовал за 45-дневный мораторий на строительство новых дата-центров в городе, где размещаются OpenAI и Anthropic.
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