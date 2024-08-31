Врач предупредила о связи отеков с серьезными заболеваниями

Отеки могут появиться по разным причинам, например, из-за долгого перелета, продолжительного стояния или сидения, употребления некоторых продуктов или серьезного заболевания, такого как сердечная недостаточность или рак печени.
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