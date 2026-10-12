Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют 14 и 21 октября

14 и 21 октября во всех территориальных коллегиях адвокатов Беларуси пройдут бесплатные устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим изучения документов.
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