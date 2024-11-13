Рассекреченные снимки шпионского спутника выявили историческую находку

Рассекреченные снимки американского шпионского спутника 1970-х годов привели британо-иракскую археологическую группу к локации, которая является местом битвы седьмого века, ставшей решающей в распространении ислама по всему региону.
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