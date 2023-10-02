Иногда создается впечатление, что вокруг — сборище идиотов, даже поговорить не с кем! Если у вас все чаще появляются мысли, что вы точно намного умнее других, задумайтесь — проблема в людях или в вас? Психолог объяснил, как в этом разобраться.