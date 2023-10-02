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«Все идиоты, а я — Д’Артаньян»: как быть, если кажется, что вы умнее других

«Все идиоты, а я — Д’Артаньян»: как быть, если кажется, что вы умнее других

Иногда создается впечатление, что вокруг — сборище идиотов, даже поговорить не с кем! Если у вас все чаще появляются мысли, что вы точно намного умнее других, задумайтесь — проблема в людях или в вас? Психолог объяснил, как в этом разобраться.

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