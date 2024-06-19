ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Я кормилец, содержу семью на 20 тысяч!» - то ли смеяться, то ли грустить…

Я кормилец, содержу семью на 20 тысяч!» - то ли смеяться, то ли грустить…

Я кормилец, содержу семью на 20 тысяч!» - то ли смеяться, то ли грустить… 20-00 на часах. Работаю в офисе, набиваю отзыв на иск клиенту и еще планирую набросать письменную консультацию для хорошего знакомого, как раздается стук в дверь с одновременным ее открытием.

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