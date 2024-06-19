Я кормилец, содержу семью на 20 тысяч!» - то ли смеяться, то ли грустить… 20-00 на часах. Работаю в офисе, набиваю отзыв на иск клиенту и еще планирую набросать письменную консультацию для хорошего знакомого, как раздается стук в дверь с одновременным ее открытием.