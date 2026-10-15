Южная Корея, третий крупнейший покупатель СПГ после Японии и Китая, сократила импорт на 9% в сентябре 2026 года до 3,565 млн тонн.
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