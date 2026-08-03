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Релиз Mistfall Hunter и Machine Party, геймплей The Defiant, будущее The Elder Scrolls Online…

Релиз Mistfall Hunter и Machine Party, геймплей The Defiant, будущее The Elder Scrolls Online…

Состоялся релиз Mistfall Hunter, игроки встретили игру смешанными отзывами; Майк Клубника выпустил своё новое детище — Machine Party; разработчики The Elder Scrolls Online поделились планами по поддержке на ближайшее время; Frictional Games собирается выкатить «новую версию» Amnesia: The Dark Descent; авторы Rules of Engagement: The Grey State представили свежий трейлер; сюжетный шутер о Второй японо-китайской войне .

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