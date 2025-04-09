"Ленфильм" и СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание документа состоялось в рамках IX Международного форума труда, проходящего в Петербурге. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере подготовки кадров для отечественной киноиндустрии.
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