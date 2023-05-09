Почему пузырьки в шампанском двигаются по прямой, а в пиве – нет?

Наконец-то эти ученые занялись по-настоящему важными вопросами. Ученые из Университета Брауна в Род-Айленде решили понять, почему пузырьки в бокале шампанского струятся вверх по прямой линии, а в других газированных напитках такого не происходит.
Наконец-то эти ученые занялись по-настоящему важными вопросами. Ученые из Университета Брауна в Род-Айленде решили понять, почему пузырьки в бокале шампанского струятся вверх по прямой линии, а в других газированных напитках такого не происходит.
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