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Почему пузырьки в шампанском двигаются по прямой, а в пиве – нет?

Почему пузырьки в шампанском двигаются по прямой, а в пиве – нет?

Наконец-то эти ученые занялись по-настоящему важными вопросами. Ученые из Университета Брауна в Род-Айленде решили понять, почему пузырьки в бокале шампанского струятся вверх по прямой линии, а в других газированных напитках такого не происходит.

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