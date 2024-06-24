Ефимов: участок в Москворечье-Сабурово ждёт редевелопмент в рамках КРТ

На юге столицы находится участок, который на сегодняшний день используется недостаточно эффективно. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, его реорганизуют в соответствие с программой комплексного развития территорий (КРТ).