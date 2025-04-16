НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Совет по дому

159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Не понятно.На этот противень где хлеб лить кипяток? "Кладем на на нижний ярус", может ставим противень на нижний ярус?Домашний хлеб на ...
  • Сергей Лобачев
    Делюсь рецептом торта "Макрон". Ну в общем все то же самое только без яиц.«Наполеон» в стак...
  • Константин Самарин
    Впервые публикуется классический рецепт, ка4 он и должен быть. Без вареной сгущенки, или масла с сахаром вместо крема,Хрустящий торт “Н...

Это что-то новое. Праздничный торт со сливочным кремом и ананасами: покоряет с первого кусочка

Это что-то новое. Праздничный торт со сливочным кремом и ананасами: покоряет с первого кусочка

Торт со сливочным кремом и ананасами — это сочетание нежности, свежести и легкой экзотики. Он покоряет с первого кусочка: мягкие коржи тают во рту, сливочный крем добавляет бархатистую текстуру, а кусочки ананаса вносят яркий, освежающий акцент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх