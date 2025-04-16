Это что-то новое. Праздничный торт со сливочным кремом и ананасами: покоряет с первого кусочка

Торт со сливочным кремом и ананасами — это сочетание нежности, свежести и легкой экзотики. Он покоряет с первого кусочка: мягкие коржи тают во рту, сливочный крем добавляет бархатистую текстуру, а кусочки ананаса вносят яркий, освежающий акцент.
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