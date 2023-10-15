Судмедэксперт "обнаружил" у 86-летней женщины все зубы и мужской детородный орган: В Минздраве назревает грандиозный скандал

Александр Лесков

«В Вашингтоне снег и град — это Путин виноват!» Жень! Не позорьтесь! Не любите Путина, так и расскажите, за что, в отдельной статье, Может, в бешеных Ельцинских 90-х Вы от чего-то бешеный гешефт поимели, и теперь о нем скучаете? Иль уверены, что Госкапитализм, как фаза развития, Вам не по нутру, и Вы ненавидите Путина за возрождение задолго до него Армии и Флота? Иль с алкашом ЕБН'ом вместе водочку пили? Пишите, не стесняйтесь. Интернет всё стерпит, как подтирочный пепи-факс. А так, как Вы подхрюкиваете — не в тему, это подленько. Кстати, и у меня с медиками тоже нелады. Отравился, но как стёклышко трезвенький был. И что (как откачали меня) вижу в мед. заключении? Что в стельку пьян был! И на фоне этого чем-то там отравился! ( Это они, чтоб ответственность снять со своих, если всё же сдохну, написали в карте! Подстраховали своих коллег.). Вот так вот, И никакие Путины и Правительства в этом не виноваты. Просто корпоративная взаимовыручка, коррупция, если по-современной терминологии выражаться.)