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Судмедэксперт "обнаружил" у 86-летней женщины все зубы и мужской детородный орган: В Минздраве назревает грандиозный скандал

Судмедэксперт "обнаружил" у 86-летней женщины все зубы и мужской детородный орган: В Минздраве назревает грандиозный скандал

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
И пьяные 4-6 летние мальчики бродят по дворам и кидаются под машины бедных чиновников, царапают мерседесы. Ужос ужос!!  --- Мы все находимся в морально деградировавшей системе, которой плевать на людей. Которая целью ставит исключительно собственное воспроизводство, и достаток ну очень узкой группы народу. Которая не подвержена ротации. Человек в этой реальности — ничто, а преступление и убийство стали нормой!(с) Тридцать лет путинского капитализма.
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1 час.
г
галина
Рыба гниет с головы!
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48 мин.
Александр Лесков
«В Вашингтоне  снег  и  град — это Путин  виноват!» Жень!  Не  позорьтесь!  Не  любите  Путина, так и  расскажите,  за  что,  в отдельной  статье,  Может,  в  бешеных  Ельцинских 90-х Вы  от чего-то  бешеный  гешефт  поимели, и  теперь  о  нем  скучаете? Иль уверены,  что  Госкапитализм, как  фаза  развития,  Вам  не  по  нутру,  и  Вы  ненавидите  Путина  за  возрождение задолго до него Армии и Флота? Иль с  алкашом  ЕБН&#39;ом  вместе водочку  пили?  Пишите, не стесняйтесь. Интернет  всё  стерпит,  как  подтирочный  пепи-факс.  А  так,  как Вы  подхрюкиваете — не в  тему, это подленько. Кстати,  и  у  меня  с   медиками тоже нелады.  Отравился,  но как стёклышко  трезвенький  был.  И  что  (как откачали меня)  вижу  в  мед.  заключении?  Что в  стельку  пьян  был! И  на  фоне этого чем-то  там  отравился! ( Это они, чтоб  ответственность снять со своих, если  всё  же  сдохну,  написали  в  карте! Подстраховали своих  коллег.). Вот  так  вот, И  никакие  Путины и  Правительства  в этом  не  виноваты.   Просто  корпоративная  взаимовыручка,  коррупция, если по-современной  терминологии выражаться.)
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8 мин.

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