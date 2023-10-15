Интересная жизнь с Vera Star В системе отечественной судебной медицины судя по всему назревает грандиозный скандал.
Судмедэксперт "обнаружил" у 86-летней женщины все зубы и мужской детородный орган: В Минздраве назревает грандиозный скандал
Комментарии
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Евгений МакЛауд
И пьяные 4-6 летние мальчики бродят по дворам и кидаются под машины бедных чиновников, царапают мерседесы. Ужос ужос!! --- Мы все находимся в морально деградировавшей системе, которой плевать на людей. Которая целью ставит исключительно собственное воспроизводство, и достаток ну очень узкой группы народу. Которая не подвержена ротации. Человек в этой реальности — ничто, а преступление и убийство стали нормой!(с) Тридцать лет путинского капитализма.
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1 час.
г
галина
Рыба гниет с головы!
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48 мин.
Александр Лесков
«В Вашингтоне снег и град — это Путин виноват!» Жень! Не позорьтесь! Не любите Путина, так и расскажите, за что, в отдельной статье, Может, в бешеных Ельцинских 90-х Вы от чего-то бешеный гешефт поимели, и теперь о нем скучаете? Иль уверены, что Госкапитализм, как фаза развития, Вам не по нутру, и Вы ненавидите Путина за возрождение задолго до него Армии и Флота? Иль с алкашом ЕБН'ом вместе водочку пили? Пишите, не стесняйтесь. Интернет всё стерпит, как подтирочный пепи-факс. А так, как Вы подхрюкиваете — не в тему, это подленько. Кстати, и у меня с медиками тоже нелады. Отравился, но как стёклышко трезвенький был. И что (как откачали меня) вижу в мед. заключении? Что в стельку пьян был! И на фоне этого чем-то там отравился! ( Это они, чтоб ответственность снять со своих, если всё же сдохну, написали в карте! Подстраховали своих коллег.). Вот так вот, И никакие Путины и Правительства в этом не виноваты. Просто корпоративная взаимовыручка, коррупция, если по-современной терминологии выражаться.)
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8 мин.
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