Многие, конечно, заметили, что в последнее время ВС России стали гораздо чаще наносить мощнейшие ракетные удары по различным целям на территории Украины.
Вот это - точно за Белгород. У Украины больше нет спецов по ПВО
Комментарии
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Рашид Касимов
Уничтожать надо энергосистему, транспортную инфраструктуру и связь. Без этого много не навоюешь. И прежде всего перекрыть каналы поступления западного вооружения
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1 час.
Игорь
И всегда! Планомерно на опережение, а не в ответку.
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23 мин.
И
Игорь
Они все перекрасившиеся с промытыми мозгами. Я сам учился в международном вузе, все были интернационалистами и братьями, не знаю, как покопались в мозгах "братьев" с Украины, но это клиника. Отбитые напрочь.
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18 мин.
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