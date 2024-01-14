Вот это - точно за Белгород. У Украины больше нет спецов по ПВО

Уничтожать надо энергосистему, транспортную инфраструктуру и связь. Без этого много не навоюешь. И прежде всего перекрыть каналы поступления западного вооружения

И всегда! Планомерно на опережение, а не в ответку.

И

Игорь

Они все перекрасившиеся с промытыми мозгами. Я сам учился в международном вузе, все были интернационалистами и братьями, не знаю, как покопались в мозгах "братьев" с Украины, но это клиника. Отбитые напрочь.