Воткинцы завоевали пять первых мест и Гран-при на конкурсе костюмов в Екатеринбурге

Екатеринбург. Свердловская область. Образцовый коллектив Театра моды и костюма «Золушка» из Воткинска занял пять первых мест и Гран-при во Всероссийском конкурсе «Подиум 2025» (12+), который прошёл в Екатеринбурге.
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