После вмешательства прокуроров началось строительство опреснительного завода в Мангистау

Только после акта прокуратуры Каракиянского района акимат передал инвестору - ТОО «Алека» земельный участок в селе Курык площадью 5 га для строительства завода по производству питьевой воды на 5000 м3/сутки.
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