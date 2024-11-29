Байден возмутился российским ударам по энергетике Украины

Фото: gazetametro.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что президент США Джо Байден выразил глубокое возмущение в связи с недавними российскими ударами по энергетической инфраструктуре и оборонно-промышленному комплексу Украины, охарактеризовав эти действия как «ужасающие».
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