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Ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме запланировали на конец марта

Ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме запланировали на конец марта

Проведение ежегодного отчета российского правительства в Госдуме наметили на конец марта. Об этом сообщил кабмин по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

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