Ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме запланировали на конец марта

Проведение ежегодного отчета российского правительства в Госдуме наметили на конец марта. Об этом сообщил кабмин по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии