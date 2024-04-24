Открылась 9-я сессия ПК ВСНП 14-го созыва

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Во вторник открылась 9-я сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва, на которой будет рассмотрен ряд законопроектов и проектов поправок к законам.