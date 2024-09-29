Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 891 подписчик

Увидела такие подушки в турецком отеле. Сделала себе точно такие, ничуть не хуже

Увидела такие подушки в турецком отеле. Сделала себе точно такие, ничуть не хуже

Когда бываем в отпуске всегда привожу оттуда свежие идеи. На новом месте можно увидеть что-то новенькое.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
👍🙏❤️
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11 час.
Любовь Кошелева
А мне нравится. Чудненько получилось
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8 час.
valentina sergeeva
А почему бы и нет, сли есть желание?.. Мне тоже нравится. Но... возиться не буду, - лень-матушка.
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8 час.

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