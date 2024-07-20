На развитие культуры в Краснодарском крае выделено два миллиарда рублей

Власти Краснодарского края продолжают активно развивать культуру в регионе. За последние пять лет, благодаря национальному проекту "Культура" и краевой государственной программе "Развитие культуры", удалось значительно улучшить условия для развития творческого потенциала местных жителей.
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