Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Успехи «Северян» вынудили ВСУ перебрасывать силы на Сумское направление

Группировка российских войск «Север» добивается успехов в приграничных районах Сумской области, вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать линию обороны, перебрасывая новые подразделения на данный участок фронта.

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