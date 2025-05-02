Успехи «Северян» вынудили ВСУ перебрасывать силы на Сумское направление

Группировка российских войск «Север» добивается успехов в приграничных районах Сумской области, вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать линию обороны, перебрасывая новые подразделения на данный участок фронта.
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