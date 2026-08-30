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Минобороны РФ анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины

Минобороны РФ анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины

ВС РФ начали подготовку ответных массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом 30 августа объявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

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