В Калуге рыбакам грозит до 2 лет тюрьмы за вылов рыбы сетью

В Калуге возбудили уголовное дело по статье о незаконном вылове рыбы. По данным полиции, двое местных жителей незаконно рыбачили в местах массового нереста рыбы, используя в качестве орудия установленную ранее сеть.
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