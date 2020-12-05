5 человек погибли на месте, машины — всмятку ДТП произошло на трассе «Краснодар - Ейск». По предварительным данным, водитель девятки выехал на встречку и столкнулся с десяткой, пишет @krd_tipich_ru.
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5 человек погибли на месте, машины — всмятку ДТП произошло на трассе «Краснодар - Ейск». По предварительным данным, водитель девятки выехал на встречку и столкнулся с десяткой, пишет @krd_tipich_ru.