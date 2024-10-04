Сквер у Борисоглебского монастыря в Дмитрове облагородили

Рабочие привели в порядок сквер у Борисоглебского монастыря в кратчайшие сроки — за три недели. Они поменяли асфальтовое покрытие, освещение, лестницы, установили лавочки и урны, а также смонтировали освещение.
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