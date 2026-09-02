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Газета.ру

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HRep: нездоровое питание усилить генетическую склонность к бесплодию у мужчин

HRep: нездоровое питание усилить генетическую склонность к бесплодию у мужчин

Генетическая предрасположенность к бесплодию и нездоровое питание могут совместно сильнее снижать мужскую фертильность, чем каждый из этих факторов по отдельности.

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