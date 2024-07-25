В Тульской области за полгода введено 403 тысячи квадратных метров жилья

Всего, по данным «Туластат», с января по май 2024 года введено более 4 тысяч квартир в новостройках.В Тульской области за полгода 2024 года в эксплуатацию введено более 404,3 тысячи квадратных метров жилья.
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