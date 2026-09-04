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«Хаос в Пентагоне усугубился»: западные СМИ — о кадровых чистках в министерстве войны США

«Хаос в Пентагоне усугубился»: западные СМИ — о кадровых чистках в министерстве войны США

Западные СМИ активно комментируют отставку министра армии США Дэниела Дрисколла. Politico отмечает, что причиной этого решения стал конфликт с главой Пентагона Питом Хегсетом.

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