С чего начинался кулинарный путь Юлии Высоцкой?

Не так давно в сети произошло «разоблачение» Юлии Высоцкой. Пользователи обвинили звезду в неумении готовить, ведь её блюда не всегда выглядели аппетитно, часто пригорали, а сами рецепты включали в себя странные ингредиенты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии