Свердловские единороссы вышли на паркет ДИВСа: Воробьев пообещал «перебороть» бензин. Фото

7 сентября в екатеринбургском ДИВСе состоялась конференция Свердловского регионального отделения «Единой России» — второй этап, на котором утвердили региональную адаптацию Народной программы партии.
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