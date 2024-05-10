Безалкогольные напитки, которые ненавидит cовременная молодежь, но обожают их родители

То, чем поили мамы и буфетчицы, отныне проклято, пролито и втоптано в землю. фото: AIКисель Объективно говоря, в случае с киселем мы как раз отлично понимаем поведение нынешних поколений, испытывающих к нему стойкое отвращение и отторжение.
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