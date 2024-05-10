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Безалкогольные напитки, которые ненавидит cовременная молодежь, но обожают их родители

Безалкогольные напитки, которые ненавидит cовременная молодежь, но обожают их родители

То, чем поили мамы и буфетчицы, отныне проклято, пролито и втоптано в землю. фото: AIКисель Объективно говоря, в случае с киселем мы как раз отлично понимаем поведение нынешних поколений, испытывающих к нему стойкое отвращение и отторжение.

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Комментарии
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Traveller
Афтырь настолько ненавидит всё советское, что вот нашёл ещё одну (самому ему непопробованную) нишу. Это где он нынешний &quot;шоколад&quot; видел сделанным из шоколада? А тбилисский магазин &quot;Воды Логидзе&quot; торговал водой с сиропом Тархун отнюдь не современного ядовито-зелёного цвета.
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