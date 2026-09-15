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Приток новых продавцов на маркетплейсах за лето 2026 года снизился на 27%

За летние месяцы 2026 года количество новых продавцов на российских маркетплейсах уменьшилось на 27% в годовом выражении, сообщили в Торгово-промышленной палате России (ТПП).

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