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    Мигранты  косят газоны. Трава ещё мелкая. Уничтожают экосистему!!!!!!!!!!Не косите, мужики...

Дать гражданам возможность самозащиты!

Дать гражданам возможность самозащиты!

К сожалению, в России продолжается резкий рост преступности. Для этого есть немало причин, лежащих в духовной и социальной сфере.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Никогда у нас не разрешат массового ношения короткоствола ,так как любой мент легко может схлопать маслину когда попытается кого-либо прижать, а оно им надо?
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48 мин.
Игорь Спиридонов
Ну, разрешат купить пистолет, дальше что? Нужну ещё тиры, где можно тренироваться, где инструктор занятия проведёт.
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39 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Пока коррупцию в полиции не искоренят русских будут сажать не только по 282 статье, но и за превышение самообороны, никто не будет разбираться двое было мигрантов или десять на одного. Я не против прикупить пистолет, даже травмат, но он не гарантирует охрану законом моих прав и личного достоинства, это дело полиции применять свое табельное оружие, но применяет его оооочень редко, значит и у правоохранителей существует полуофициальное табу к применению оружия, и что можно говорить о простых гражданах России!!! Вот мне другое интересно, по какому ЗАКОНУ РФ лоббисты-ассимиляторы нагнали в Россию ОБСОЛЮТНО БЕЗКОНТРОЛЬНО 15 000 000 свору абсолютно чуждых и ненавидящих россиян особей!!!???
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3 мин.

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