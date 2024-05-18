Дать гражданам возможность самозащиты!

МП

Михаил Пантюхин

Пока коррупцию в полиции не искоренят русских будут сажать не только по 282 статье, но и за превышение самообороны, никто не будет разбираться двое было мигрантов или десять на одного. Я не против прикупить пистолет, даже травмат, но он не гарантирует охрану законом моих прав и личного достоинства, это дело полиции применять свое табельное оружие, но применяет его оооочень редко, значит и у правоохранителей существует полуофициальное табу к применению оружия, и что можно говорить о простых гражданах России!!! Вот мне другое интересно, по какому ЗАКОНУ РФ лоббисты-ассимиляторы нагнали в Россию ОБСОЛЮТНО БЕЗКОНТРОЛЬНО 15 000 000 свору абсолютно чуждых и ненавидящих россиян особей!!!???