Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Быков о Федотове: «Взяли бы сторону игрока, а не бодались мощью и властью. Слишком много заинтересованных, желающих отстоять личные интересы»

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх