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"Вся лобовуха всмятку": приморцев предупредили о неприятном "сюрпризе" на дороге

"Вся лобовуха всмятку": приморцев предупредили о неприятном "сюрпризе" на дороге

В социальной сети Instagram (12+) подписчик поделился кадрами разбитого лобового стекла. В посте сообщается, что водитель двигался по дороге в районе Кипарисово, как ему неожидано в лобовое стекло влетела птица.

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