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Хазин: Если США уже договорились с Путиным, то у Европы огромные проблемы

Хазин: Если США уже договорились с Путиным, то у Европы огромные проблемы

Российский политолог и экономист Михаил Хазин на YouTube-канале «Закон и порядок в США» объяснил, почему если США «уже договорились» с Владимиром Путиным, то у Европы будут огромные проблемы.

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