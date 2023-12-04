«Смотреть на ритм-танец этого сезона просто невозможно. Последние годы они выглядели самобытно, а сейчас – мешанина». Кацалапов о теме под музыку 80-х

Кацалапов – чемпион мира 2021 года в дуэте с Викторией Синициной. – Если не с позиции комментатора, а как зрители – что в современных танцах на льду вас привлекает, а что отталкивает? Синицина: Если конкретно наши танцы анализировать, то в этом сезоне появилось столько новых пар, они очень быстро прибавляют.