В школу с подарками: Tele2 проводит игру

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает начать учебный год вместе и запускает для школьников и их родителей новую акцию, которая завершится 24 сентября.
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