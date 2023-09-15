Закон, порядок, государство

782 подписчика

В школу с подарками: Tele2 проводит игру

В школу с подарками: Tele2 проводит игру

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает начать учебный год вместе и запускает для школьников и их родителей новую акцию, которая завершится 24 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх